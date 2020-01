Das entsprechende Barometer kletterte im Januar auf 131,6 Punkte von 128,2 Zählern im Dezember, wie das Forschungsinstitut Conference Board am Montag unter Berufung auf seine monatliche Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Die Konsumenten schätzten ihre Lage besser ein als zuletzt und blicken auch optimistischer in die Zukunft. Die Konsumenten sind mit ihren Ausgaben das Rückgrat der US-Konjunktur. Der private Konsum macht etwa 70 Prozent der Wirtschaftsleistung aus.

Die Kauflust der Verbraucher wird derzeit auch durch die rosige Lage am Arbeitsmarkt gestützt. Experten erwarten, dass die Notenbank Fed nach drei Senkungen im vergangenen Jahr am Mittwoch stillhalten und den Leitzins vorerst in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent belassen wird.

(Reuters)