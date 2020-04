Sie rechnen auch mit einer schnelleren Erholung ihrer Unternehmen nach der Pandemie. 58 Prozent der Schweizer Finanzchefs gehen gemäss einer aktuellen Umfrage des Beratungsunternehmens PwC davon aus, dass der Ausbruch der Coronapandemie ihre Geschäftstätigkeit erheblich beeinträchtigen dürfte. Damit machen sie sich, zusammen mit den CFOs aus Deutschland und Dänemark, weltweit am wenigsten Sorgen über die Auswirkungen der Coronakrise, wie PwC am Donnerstag mitteilte.

Für die Studie befragte das Beratungsunternehmen Anfang April 824 Finanzchefs aus verschiedenen Branchen in 21 Ländern und ermittelte, wie sie auf den Ausbruch der Coronapandemie reagieren. Global gaben im Durchschnitt knapp drei Viertel der Befragten an, dass ihr Unternehmen durch die Krise voraussichtlich erhebliche Beeinträchtigungen im Geschäftsgang hinnehmen müsse.

Etwas mehr als ein Drittel aller Befragten gab an, damit zu rechnen, dass sich das Geschäft nach dem Ende der Pandemie in einem bis drei Monaten normalisieren dürfte. Auch in diesem Bereich waren die 36 Befragten aus der Schweiz etwas optimistischer als ihre internationalen Kollegen. In der Schweiz glauben rund die Hälfte an eine Erholung innerhalb der ersten drei Monate nach dem Ende der Pandemie.

Hauptsorge Rezession

Im Vergleich zur ersten Befragung, die PwC zwei Wochen früher durchführte, zeigt sich allerdings, dass die Schweizer Finanzdirektoren pessimistischer geworden sind. Während vierzehn Tage zuvor noch fast zwei Drittel überzeugt waren, ihre Firma werde sich bereits innerhalb eines Monats wieder von der Krise erholen, sind es jetzt weniger als ein Viertel.

Die verbreitetste Sorge der CFOs weltweit und auch in der Schweiz ist die Angst vor einer globalen Rezession und deren finanziellen Auswirkungen. Die meisten Unternehmen bemerken gemäss der Erhebung bereits jetzt finanzielle Einbrüche. In der Schweiz glauben drei Viertel der Finanzchefs, dass Covid-19 negative finanzielle Folgen für die Einnahmen und Gewinne ihrer Unternehmen haben wird. Weltweit gesehen glauben das 80 Prozent. Mit keinen finanziellen Einbussen rechnen nur rund 8 Prozent der Schweizer CFOs.

Viele ziehen daher Kosteneinsparungen (69%) und die Verschiebung oder Stornierung von geplanten Investitionen (67%) in Betracht. Dabei würden die meisten Befragten (83%) Investitionen im Bereich der Capital Expenditures, also für längerfristige Anlagen wie Fahrzeuge, Maschinen, Gebäude oder Rechnersysteme am ehesten streichen.

Viele wollen staatliche Hilfe

Auf den Kauf von Unternehmen würden die Schweizer Finanzdirektoren hingegen eher selten verzichten. 67 Prozent gaben an, ihre Mergers & Acquisitions-Strategie nicht zu ändern. Das sind mehr als doppelt so viele wie der weltweite Durchschnitt von 30 Prozent. Laut der Studie könnte das damit begründet werden, dass die Schweizer CFOs sich allgemein weniger Sorgen um die Auswirkungen der Pandemie auf den Geschäftsgang machen und sie darum weniger von ihrer geplanten Strategie abweichen als die Finanzchefs in anderen Ländern.

Fast die Hälfte (44%) der Schweizer CFOs gab an, auf die finanzielle Hilfe des Bundes zurückgreifen zu wollen, um die Krise zu überstehen. Weitere 19 Prozent waren sich noch unschlüssig.

Damit liegt die Schweiz global gesehen im Durchschnitt. Besonders wenig staatliche Hilfe wollen die Finanzchefs in Deutschland beanspruchen. Dort gaben nur 16 Prozent an, dass sie planen, vom Staat Geld leihen zu wollen.

(AWP)