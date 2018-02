An den Börsen brennts derzeit lichterloh. Ausverkaufsstimmung herrscht seit einigen Tagen in den USA, in Asien und in Europa. Die US-Börsen sind mit den schwersten Verlusten seit Jahren in die neue Woche gestartet. Der Dow Jones Index verlor am Montag mit 4,6 Prozent soviel wie im August 2011 nicht mehr. Auch der Swiss Market korrigiert zu Wochenbeginn kräftig, und die Volatilität ist extrem hoch.

Noch wird darüber diskutiert, was den Crash ausgelöst hat. Ausgangspunkt der Negativstimmung an den Aktienmärkten waren die Entwicklungen an der Inflationsfront. Befürchtungen machten die Runde, dass die US-Notenbank die Zinsen schneller erhöhen könnte als geplant.

Der Konjunkturverlauf spricht eigentlich für ein weiteres Anziehen der Börsen. Die Wirtschaftsindikatoren stimmen in weiten Teilen der Welt. Demgegenüber stehen die hohen Bewertungen der Aktien: Nach einer Börsenrallye, die seit fast neun Jahren andauert, ist eine kräftige Börsenkorrektur überfällig, sagen einige Experten.

