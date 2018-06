Sie würden derzeit Titel ihrer heimischen US-Banken bevorzugen, auch mit Blick auf die Unterschiede zwischen den Zinsen in Europa und jenseits des Atlantik.

Um 11.10 Uhr gehören UBS mit -1,2 Prozent auf 15,10 Franken und CS mit -1,3 Prozent auf 15,04 Franken zu den grössten Verlierern im SMI. Bereits an den Vortagen waren Bank-Aktien stärker unter Druck geraten. Der SMI zeigt sich derweil quasi unverändert.

So hatte die UBS am Dienstag bei 14,82 Franken ein Jahrestief markiert und notiert derzeit so tief wie zuletzt im November 2016. Im Vergleich zum Jahreshoch von Ende Januar hat der Kurs um 24 Prozent verloren. Die CS ist auf das Niveau von September 2017 zurückgefallen. Hier beträgt der Abstand zum Jahreshoch rund 20 Prozent.

Weniger relevant für die heutige Kursentwicklung erachten Händler indes den Stabilitätsreport der SNB.

(AWP)