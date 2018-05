Das Institut verlegt seine Niederlassung in der Limmatstadt an die Bahnhofstrasse 32, in den sogenannten "Leuenhof". Damit residiert die Genfer Bank künftig in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bankgrössen der Stadt.

Die Liegenschaft werde derzeit umfassend saniert und werde danach über eine moderne Gebäudetechnologie verfügen, teilte die mit der Abwicklung des Mandats beauftragte SPG Intercity am Donnerstag mit.

Der im Renaissance-Stil erbaute "Leuenhof" gilt als eines der bemerkenswertesten historischen Gebäude der Bahnhofstrasse. Früher residierte hier die traditionsreiche Bank Leu mit ihrem Hauptsitz, bevor sie in der Credit Suisse aufging.

Pictet wird sich in guter Gesellschaft befinden: Am oder in der Nähe des Paradeplatzes haben die vier Zürcher Banken Credit Suisse, UBS, Julius Bär und Zürcher Kantonalbank (ZKB) ihren Hauptsitz.

Die teilhabergeführte Pictet-Gruppe ist in den Bereichen Wealth Management, Asset Management und Asset Services tätig. Auf Mitte diesen Jahres wird das Institut einen prominenten Neuzugang haben: Der frühere Chef der Bank Julius Bär, Boris Collardi, wird neu Teilhaber bei Pictet.

(AWP)