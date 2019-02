Dies, nachdem sie im vergangenen Jahr sämtliche Aktienpositionen aus den beiden Ländern abgestossen hatte. "Wir waren vollkommen paranoid, nachdem die Aktienmärkte im vergangenen Februar gefallen waren. Deshalb haben wir Anfang 2018 alle deutschen Aktien und im dritten Quartal alle US-Aktien verkauft", sagte Gabor Czachesz, Fondsmanager bei OTP Alapkezelo. Der Fonds habe "vorsichtig begonnen, am deutschen Markt zu kaufen“, bleibe aber dem US-Markt fern, da "die Volatilität noch immer beunruhigend ist".

Und die könnte noch zunehmen. Der Cboe-Volatilitätsindex, eine Benchmark für die von Optionspreisen abgeleiteten Aktien-Schwankungen, weist in diesem Jahr einen durchschnittlichen Wert von rund 20 auf, verglichen mit 16,64 im Jahr 2018.

Der in Budapest ansässige Fondsmanager pickt bereits die erfolgversprechendsten Werte unter den meist-gehassten deutschen Aktien heraus, nachdem der Markt über die schwachen makroökonomischen Daten hingweggeht. Zu seinen Favoriten zählen die grössten börsennotierten Kreditinstitute Deutsche Bank und Commerzbank, der Chemiegigant BASF und der Industriekonzern Thyssenkrupp.

Wenn der Abwärtstrend aus dem Jahr 2018 dauerhaft pausiere, würden die Anleger wahrscheinlich wieder zu zyklischen Werten zurückkehren und die ungeliebten Aktien am stärksten steigen, da Leerverkäufer ihre Positionen schliessen, sagte er. Die deutsche Wirtschaft, insbesondere der Aktienmarkt, sei stark Konjunkturzyklen ausgesetzt, fügte Czachesz hinzu.

Auch Restaurantaktien ein Thema

Der Leitindex des Landes ist in diesem Jahr bisher um 5 Prozent gestiegen, nachdem er 2018 die schlechteste Performance seit einem Jahrzehnt verzeichnete. Der DAX ist im Dezember aufgrund von Gewinnwarnungen, politischen Sorgen und Spannungen im Handel in einen Bärenmarkt eingetreten.

Czachesz schaut sich auch Restaurantaktien an, beispielsweise Vapiano, ein Franchise-Unternehmen, das Pizza- und Pasta-Restaurants betreibt und seit 2017 an der Börse Frankfurt notiert ist. Die Aktie ist im vergangenen Jahr um 76 Prozent gefallen und das Geschäftsmodell des Unternehmens habe vielerlei Mängel. Es sei zu arbeitsintensiv und erfordere lange Warteschlangen, aber die Preisgestaltung sei "sehr interessant". Das deutsche Unternehmen könnte in der Lage sein, seine Strategie zu verbessern, sagte er und verwies darauf, dass Cyberg Corp. aus Ungarn genau diese Probleme gelöst habe.

Die Lebensmittel-Lieferdienste Takeaway.com und Delivery Hero seien auch auf der Beobachtungsliste von Czachesz, obwohl sie bei ihren aktuellen Bewertungen nicht reizvoll seien, sagte er.

Czachesz bleibt vorsichtig bei den USA, da die Volatilität nach einem starken Rückgang des S&P 500 Index im vergangenen Jahr hoch bleibt. Dennoch lohne es sich, Börsengänge bei Unternehmen wie Palantir Technologies und Airbnb zu beobachten, sagte er.

(Bloomberg)