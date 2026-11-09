Die italienische Grossbank UniCredit hat es mit der Integration der Commerzbank und deren möglicher Fusion ⁠mit der HypoVereinsbank eilig. «Die nächsten Schritte sind klar», hiess es in der am Montag veröffentlichten Quartalsbilanz von UniCredit. Wenn ‌die letzten Genehmigungen für die Aufstockung des Anteils wie erwartet Ende ‌November vorlägen, werde man bei der Commerzbank ​eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen, um neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen, teilte UniCredit mit. Noch in diesem Jahr könne UniCredit in Frankfurt die Kontrolle übernehmen und im ersten Quartal 2027 mit der Umsetzung ihrer «Unlocked»-Strategie beginnen. Das berge nur begrenzte Risiken, zumal UniCredit mit dem Umbau der HypoVereinsbank schon ‌einschlägige Erfahrungen gesammelt habe.