Im Rahmen der 13F-Filings wurden auch die Investitionen des bekannten Investors und Selfmade-Milliardärs Daniel Loeb im letzten Quartal offengelegt. Diese werden jeweils von der US-Börsenaufsicht veröffentlicht, und geben einen Überblick über die Investitionen von institutionellen Investoren mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen Dollar.

Im Fall von Daniel Loeb sticht dabei besonders hervor, dass sich sein Hedgefonds Third Point einen bedeutenden Anteil an Walt Disney gesichert hat. Der Anteil soll weniger als 1 Prozent der offenen Disney-Anteile umfassen, was einem Wert von etwa 1 Milliarde Dollar entsprechen würde. Die Aktie von Disney hat nach der Bekanntgabe um 2 Prozent dazugewonnen.

Verbesserungen gefordert

Die Nachricht über die neue Disney-Beteiligung von Third Point kommt nur wenige Tage, nachdem das Unternehmen für das dritte Fiskalquartal hohe Erträge bekannt geben konnte. Die Aktie des Unterhaltungskonzern ist nach der Ergebnisberichterstattung um 14 Prozent gestiegen.

Für Loeb besteht bei Walt Disney aber auch klarer Verbesserungsbedarf: In einem Brief, welcher am Montag an den CEO von Disney, Bob Chapek, gesendet wurde, spricht sich der bekannte Investor für Veränderungen in der Firmenstruktur des Entertainmentgiganten aus.

Käufe und Verkäufe

So fordert Loeb unter anderem, dass sich Disney auch den Rest des amerikanischen Streamingdienstes Hulu sichern soll. Mit der Komplettübernahme von Hulu könne sich Disney nämlich mit dem eigenen Streamingdienst "Disney+" breiter im Streaminggeschäft aufstellen. Dieses erfuhr während der Corona-Lockdowns zwar einen wahren Boom, hat inzwischen in den USA jedoch mit stagnierenden Abonnentenzahlen und einer grösseren Konkurrenz zu kämpfen.

Weiterhin fordert der Investor, dass man eine Trennung vom Sportkanal ESPN in Betracht ziehen müsse. Gemäss Loeb würde dies Disney nämlich dabei helfen, die eigenen Schuldenlast im Umfang von 46 Milliarden Dollar zu reduzieren. Diese sind vor allem durch den Zukauf des Unterhaltungskonzerns 21st Century Fox entstanden, welcher 2019 realisiert wurde.

Ein bekannter Agitator

Loeb kritisiert auch die momentane Zusammenstellung des Disney-Vorstands: Diesem mangle es nämlich an genügend erfahrenem und talentiertem Personal. Third Point machte in der Folge auch gleich selber Vorschläge für Personen, welche für die Positionen in Frage kämen.

Daniel Loeb ist bekannt dafür, Unternehmen mit Briefen dazu aufzufordern, strategische Veränderungen in Betracht zu ziehen. So hat er in anderen Fällen bereits zuvor die Trennung von Geschäftsbereichen oder die Prüfung von Verkäufen gefordert.

(cash)