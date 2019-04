Die grossen Schweizer Firmen sind längst nicht mehr in schweizerischer Hand. Stattdessen dominieren zunehmend die globalen Investoren, wie eine von der "NZZ am Sonntag" veröffentliche Studie der Beratungsfirma Ernst & Young bei den 30 grössten Konzernen in der Schweiz zeigt.

Darunter sind Firmen wie Nestlé, Roche, Credit Suisse und UBS. Demnach befinden sich bei den grössten Konzernen lediglich noch 39 Prozent der Aktien in inländischem Besitz. 61 Prozent des Kapitals gehören ausländischen Eigentümern.

Dabei rangiert Nordamerika mit einem Anteil von 33 Prozent vor Europa mit 24 Prozent. Vier Prozent stammt aus dem Rest der Welt. Das starke Engagement ausländischer Investoren zeige die Attraktivität und globale Vernetzung der Schweizer Wirtschaft, wird der Studienverantwortliche Tobias Meyer von Ernst & Young zitiert.

Die Dominanz globaler Investoren ändert dem Bericht zufolge die Führungskultur in den Konzernen. Forscher der Universitäten Yale und Barcelona kamen 2016 zum Schluss, dass Managerlöhne um so höher ausfallen, je stärker der Firmenbesitz bei institutionellen Investoren konzentriert ist.

