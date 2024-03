Kann die Rally überhaupt ausgebremst werden?

Wir haben ein paar Faktoren, welche die Märkte negativ beeinflussen können. Die Rezessionssorgen sind zwar in den Hintergrund getreten, aber nicht ganz verschwunden. Zudem kann die eher hartnäckige Inflation, ein leicht schwächerer Arbeitsmarkt oder die US-Notenbank Fed für Verunsicherung sorgen. Wir sehen momentan aber, dass all diese Faktoren die Aktienmärkte beflügeln. Die US-Wahlen im November sollten nicht vergessen werden, spielen aber in der Regel keine zu grosse Rolle für die Aktienmärkte.