In der vergangenen Woche sei die Zahl der Anträge um 5000 auf 192'000 gesunken, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit September 1969. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Anstieg der Anträge auf 205'000 Anträgen gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 6000 auf 201'250. Damit wurde der tiefste Stand seit November 1969 erreicht. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts.

(AWP)