Der US-Notenbanker Christopher Waller äusserte sich in dieser Woche positiv zu den Aussichten für den Arbeitsmarkt. «Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die US-Wirtschaft auf einer soliden Grundlage steht», sagte er. «Nichts in den Daten oder Prognosen deutet darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten dramatisch abschwächen wird.»