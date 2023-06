Im Mai kamen 339'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Plus von 196'000 gerechnet. Damit hat die Anzahl der neu geschaffenen Stellen in den letzten 14 Mal besser abgeschnitten, als dies von den Ökonomen an Wall Street erwartet wurde.