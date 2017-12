Sie habe wie in der Vorwoche bei 245 000 Anträgen gelegen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 240 000 Anträgen gerechnet. Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stieg die Zahl der Erstanträge um 1750 auf 237 750. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

(AWP)