Im Mai wurde er mit der Leitung des digitalen Investmentbanking bei JPMorgan Chase betraut und baut nun sein Team auf, für das er bis Jahresende 20 bis 30 Mitarbeiter sucht. Ihre Aufgabe ist es, Wege zu finden, neue Technologien zu nutzen, um die Dealmaker der Bank wettbewerbsfähiger zu machen.

Laut Richards werden Maschinen bei Schlüsselaspekten im Underwriting von Aktien und Anleihen helfen. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass Daten analysiert werden und vorausschauende Analytik verwendet wird, um die beste Zeit für einen Unternehmenskunden zu ermitteln, den Anleihemarkt anzuzapfen.

Richards glaubt nicht, dass Technologie dramatische Auswirkungen auf die Durchführung komplexer Transaktionen wie Fusionen und Übernahmen haben wird. Aber Maschinen können den Bankern zumindest dabei helfen, Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen, zu analysieren und dem Kunden zu präsentieren.

Das ganze ist Teil eines breiteren Vorstosses von JPMorgan, neue Technologien zu nutzen, um langjährige Praktiken der Wall Street neu zu erfinden. Bis 2016 hatte die Bank Wege gefunden, maschinelles Lernen zu nutzen, um kommerzielle Darlehensverträge zu analysieren und 360'000 Stunden Jahresarbeitszeit von Anwälten und Kreditsachbearbeitern einzusparen. In diesem Jahr testete die Bank eine Wertpapier-Emissions-Anwendung mit der Blockchain zur Vermarktung von Einlagenzertifikaten. Sie nutzt auch Alexa von Amazon, um Investoren den Zugriff auf Analysten-Research zu erleichtern.

"Wir möchten JPMorgan-Informationen für Kunden jederzeit verfügbar machen", sagt Richards. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Entwicklung einer Technologieplattform für Kunden, das so genannte "Corporate Finance Dashboard", das Anfang 2016 vielen grossen nordamerikanischen Unternehmen zur Verfügung gestellt wurde. Die Plattform, die auch Instant Messaging anbietet, stellt Kunden Apps für Investment-Banking-Dienstleistungen zur Verfügung. Oder ist wie Richards es ausdrückte, ein "Lieferkanal für jede Produktinnovation, die wir haben". Konkurrenten an der Wall Street, darunter Goldman Sachs Group Inc. und Morgan Stanley, bauen ähnliche Plattformen auf.

Richards sagte, sein Team werde traditionelle Banker umfassen, die an Börsengängen, Anleiheemissionen und Übernahmen gearbeitet haben. Aber er suche auch Programmierer und Datenexperten.

(Bloomberg)