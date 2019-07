Mit seinem Vortrag hat Powell keinen Zweifel daran gelassen, dass die Fed erstmals in einem Jahrzehnt die Zinsen senken wird. Nachstehend eine Zusammenfassung der Analysen einiger der grössten Banken weltweit auf Basis ihrer jüngsten Research-Berichte. Die Spanne der Prognosen reicht von J.P. Morgan Chase und Citigroup, die eine Senkung um 25 Basispunkten erwarten hin zu Morgan Stanley, die vom Doppelten ausgehen.

Goldman Sachs

25 Basispunkte Reduzierung im Juli

25 Basispunkte Kürzungen im Rest des Jahres 2019

Powell bot eine etwas optimistische Grundeinschätzung des Wachstums an, argumentierte jedoch, dass die Unsicherheit den Ausblick "weiterhin belastet". Unserer Ansicht nach war dies ein starkes Signal dafür, dass der Waffenstillstand mit China und die starken Juni-Beschäftigungsberichte die Argumente für eine Zinssenkung im Juli nicht entkräftet haben. Für die Juli-Sitzung haben wir die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Zinssetzung kommt und setzen die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 Basispunkte mit 75% an, jene einer Senkung um 50 Basispunkte mit 15% und einer unveränderten Politik mit 10%. Unsere Basis-Annahme bleibt sowohl beim Juli- als auch beim September-Treffen eine Senkung um 25 Basispunkte.

J.P. Morgan Chase

25 Basispunkte Reduzierung im Juli

25 Basispunkte Kürzungen im Rest des Jahres 2019

Es ist verständlich, dass sich Powell auch im Juli für die Sicht stark gemacht hat, die eine unterstützende Haltung befürwortet. Das weltweite Umfeld ist weiterhin besorgniserregend, da sich die Geschäftsstimmung weiter eintrübt und der disinflationäre Gegenwind aufgrund des verlangsamten Wachstums des Erzeugerpreisindex die Unternehmensgewinne zumindest im laufenden Quartal belasten wird. Zusammengenommen dämpft dies das globale Investitionswachstum und trägt zur Schwäche der weltweiten Industrie bei. Zwar ist der Argumentation für eine 50-Basispunkte-Senkung die Grundlage genommen, aber jene für eine von 25 bleibt klar aufrecht, und wir halten daran fest. Ob danach im September eine weitere Senkung um 25 Basispunkte erfolgt, wird zum grössten Teil von den Daten abhängen.

Morgan Stanley

50 Basispunkte Reduzierung im Juli

Keine weiteren Kürzungen für den Rest des Jahres

Die Weltwirtschaft hat in den letzten zwölf Monaten deutlich an Dynamik verloren und die Handelsspannungen halten an. Dies wirkt sich jetzt deutlicher auf die US-Wirtschaft aus. Die Risiken für den Ausblick bleiben abwärts gerichtet. Eine nicht lineare Auswirkung auf das Wachstum könnte eintreten, wenn sich die finanziellen Bedingungen verschlechtern und die Kreditrisiken der Unternehmen in den Vordergrund rücken. Wir sehen daher die Notwendigkeit, entschlossen gegen Unsicherheit und Abwärtsrisiken vorzugehen. Wir rechnen daher weiterhin mit einer zügigen und antizipativen Anpassung, d.h. 50 Basispunkte, um die die Fed im Juli gekürzt haben wird.

Citigroup

25 Basispunkte Reduzierung im Juli

Eine weitere Senkung um 25 Basispunkte für 2019 erwartet, höchstwahrscheinlich im September

Die Ereignisse und Daten haben sich wie erwartet entwickelt - insbesondere die überdurchschnittliche Anzahl von Arbeitsplätzen im Juni und das wohlwollende Ergebnis des G20-Gipfels. Während unserer Ansicht nach das Abwärtsrisiko gesunken ist, wird diese Ansicht vom Fed-Vorsitzenden Powell eindeutig nicht geteilt. Folglich schwenken wir auf die Konsenssicht ein und erwarten eine Reduzierung um 25 Basispunkte im Juli. Eine Senkung um 50 Basispunkte stellt eine echte Möglichkeit dar. Aber da selbst eine Kürzung um 25 Basispunkte wahrscheinlich zwei oder mehr abweichende Voten auslösen wird, können 25 Basispunkte im Ergebnis der Kompromiss sein. Nach der Kürzung im Juli erwarten wir eine weitere Kürzung um 25 Basispunkte, am ehesten im September.

Bank of America

25 Basispunkte Reduzierung im Juli

50 Basispunkte Kürzungen im weiteren Jahresverlauf

Fed-Chef Powell hat fast versprochen, dass im Juli ein Schnitt kommt. Er ist unbeeindruckt von den jüngsten starken US-Wirtschaftsdaten. Eine Spannung besteht darin, dass dies möglicherweise nicht konsensfähig ist, was es schwierig, aber nicht unmöglich macht, einen Schnitt von 50 Basispunkten zu vollziehen. Aktuell sollten wir uns fast ebenso sehr auf globale Kennzahlen konzentrieren wie auf US-Indikatoren.

Barclays

25 Basispunkte Reduzierung im Juli

50 Basispunkte Kürzungen im weiteren Jahresverlauf

Die Ausführungen des Fed-Vorsitzenden Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses war überraschend dovish. Sein Vortrag stärkt unser Vertrauen in unsere Prognose einer Leitzinssenkung um mindestens 25 Basispunkte bei der Sitzung des Federal Open Market Committee im Juli, gefolgt von weiteren 50 Basispunkten bei den Senkungen zum Jahresende.

UBS

50 Basispunkte Reduzierung im Juli

Keine weiteren Kürzungen im Jahresverlauf

Beim FOMC-Treffen im Juni war der Fed-Vorsitzenden Powell eindeutig bestrebt, bei der Juli-Sitzung die Leitzinsen um 50 Basispunkte zu senken. Seiner Ansicht nach würde dies einen Vertrauensschock abfedern und die Risiken bezüglich des Ausblicks steuern. Wir werden von jetzt an bis 31. Juli zusätzliche Daten erhalten. Diese könnten bedeuten, dass der Vorsitzende nicht in der Lage ist, im Ausschuss ausreichend Rückhalt für eine Senkung zu mobilisieren. Aber sofern Powell weiterhin die Kürzung stark befürwortet, dürfte das FOMC dem in gewissem Umfang stattgeben. In Anbetracht der starken Daten könnte jedoch eine Absprache zur Kürzung um 25 Basispunkte der Kompromiss sein, der sich abzeichnet.

