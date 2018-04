Die US-amerikanische Corporate and Investmentbank der Deutschen Bank ist "eine der grössten Belastungen für die Konzernprofitabilität", mit einer Eigenkapitalrendite von nicht mehr als zwei Prozent, schrieben die Analysten Kian Abouhossein und Amit Ranjan von JP Morgan in einer Einschätzung.

Der neue Vorstandschef Christian Sewing sollte eine "wesentliche Rückführung des Geschäfts in den USA für US-Kunden" vornehmen, einschliesslich Zinsen, Aktien und Beratung, und sich stattdessen darauf konzentrieren, die Bedürfnisse ihrer europäischen Kunden in den USA zu bedienen, so die Analysten.

Sie schätzen, dass die Deutsche Bank aufgrund mangelnder Skaleneffekte in den USA Geld im Investmentbanking und im Aktiengeschäft verliert. Der Aktienbereich und die Investmentbank hätten eine Cost-Income-Ratio von 125 Prozent bzw. 110 Prozent, was deutlich über der bereinigten Konzernquote von 89 Prozent liege. Deutsche Bank gab keine Stellungnahme ab.

Abouhossein und Ranjan schrieben, ihr erster Eindruck von Sewing sei "sehr positiv". Gleichwohl bleiben sie in Bezug auf die Aktie neutral, "bis wir Klarheit über die neue Strategie haben." Anfang dieser Woche hatte Abouhossein Sewing wegen mangelnder Ambitionen bei den Kosten kritisiert.

(Bloomberg)