Im Warenhandel ergab sich ein Defizit von 163,52 Milliarden Dollar. Bei Dienstleistungen erzielten die USA hingegen einen Handelsüberschuss von 23,02 Milliarden Dollar. Viele Unternehmen hatten sich vor den erwarteten drastischen Zollerhöhungen durch Präsident Trump noch mit Waren eingedeckt und so versucht, Preiserhöhungen zu umgehen. Das Handelsdefizit hat das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 4,83 Prozentpunkte geschmälert, was zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um aufs Jahr hochgerechnet 0,3 Prozent führte. Damit schrumpfte die lange Zeit florierende US-Wirtschaft erstmals seit Anfang 2022. Ökonomen gehen davon aus, dass die Importflut bis Mai abebben wird, was zu einer Erholung der Konjunktur im zweiten Quartal beitragen dürfte.