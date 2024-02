Die US-Importe haben sich im Januar überraschend so stark verteuerten wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Die Einfuhrpreise legten um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist das grösste Plus seit März 2022, für das steigende Kosten für Erdöl und andere Waren sorgten. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einer Stagnation gerechnet, nachdem es im Dezember noch einen Rückgang um 0,7 Prozent gegeben hatte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verbilligten sich die amerikanischen Importe im Januar dagegen um 1,3 Prozent und damit zum zwölften Mal in Folge.