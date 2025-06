Der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, verweist darauf, dass der Output zwar nicht mehr ganz so stark wie im Vormonat gesunken sei: «Aber die Reduktion ist immer noch recht deutlich, während Einkaufspreise trotz der gefallenen Energiepreise weiterhin in einem hohen Tempo steigen.» Hier hinterlasse der Zollstreit seine Spuren, die in direkter Weise auch bei den Importen sichtbar seien, deren Index auf den tiefsten Stand seit der grossen Rezession von 2009 gefallen sei. «Dass unter diesen Umständen auch weniger Exportorders eingehen, verwundert nicht wirklich, der Index liegt so niedrig wie seit 2020 nicht mehr.» Insgesamt sei das kein Absturz, aber es verfestige sich der Eindruck, dass die USA langsam aber sicher auf eine Rezession zusteuerten, meint der Experte.