Im zweiten Quartal fiel im fortgeführten Geschäft ein Verlust von 291 Millionen Dollar an, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahreszeitraum gab es noch einen Gewinn von 679 Millionen Dollar.

GE musste hohe Sonderkosten wegen Boeings Flugzeugserie 737 MAX verkraften, die nach zwei Abstürzen binnen weniger Monate mit Startverboten belegt worden war. GE stellt mit einem Partner die Antriebe für die Maschinen her. Boeing hat die Produktion deutlich gedrosselt.

Beim Umsatz musste GE im vergangenen Quartal erneut Abstriche machen. Im Jahresvergleich gab es einen einprozentigen Rückgang auf 28,8 Milliarden Dollar. Angesichts von Fortschritten in der kriselnden Kraftwerksparte und beim Konzernumbau hob GE dennoch den Ausblick für das Gesamtjahr an. Die GE-Aktie steigt vorbörslich kräftig an.

(AWP)