Im fortgeführten Geschäft fiel unter dem Strich ein Minus von 10,0 Milliarden US-Dollar an, wie das Unternehmen am Mittwoch in Boston mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte GE noch 3,5 Milliarden Dollar verdient.

General Electric hatte vergangene Woche bereits Sonderkosten in Höhe von 11 Milliarden Dollar für das Schlussquartal angekündigt. Im Versicherungsgeschäft waren teure Altlasten entdeckt worden, zudem fallen wegen der US-Steuerreform einmalige Belastungen an - etwa eine Abgabe auf im Ausland geparktes Vermögen.

Die Abschreibungen belasten die Bilanz zwar nur einmalig und wirken sich nicht direkt auf das Tagesgeschäft aus. Doch auch hier lief es zum Jahresende nicht rund. Die Erlöse sanken im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 31,4 Milliarden Dollar. Besonders die Kraftwerksparte macht weiter Probleme, hier ging der Umsatz um 15 Prozent zurück. Analysten hatten mit deutlich besseren Quartalszahlen gerechnet.

(AWP)