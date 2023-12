Die Fed bekämpft die Inflation mit ihrer straffen Geldpolitik. Nach teils aggressiven Zinsschritten pausierte die Fed zuletzt zweimal in Folge angesichts des nachlassenden Preisdrucks. Sie beliess den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Dies könnte nach einem Fingerzeig von US-Notenbankchef Jerome Powell auch auf der letzten Sitzung im laufenden Jahr am 13. Dezember so bleiben.