Nachdem er bei dem ersten Votum am Dienstag 200 Stimmen erhielt, waren es diesmal 199. Es wären 217 Stimmen erforderlich gewesen. Jordan kündigte an, frühestens am Donnerstag einen neuen Anlauf zu unternehmen. «Ich glaube, es wird morgen eine Abstimmung geben», sagte er nach seiner erneuten Niederlage.