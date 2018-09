Während Bridgewater Associates und JPMorgan langsam befürchten, dass die striktere Fiskal- und Geldpolitik der grössten Volkswirtschaft der Welt in zwei Jahren Probleme bereiten wird, sieht Goldman Sachs in den nächsten drei Jahren nur eine Wahrscheinlichkeit von 36 Prozent für eine Rezession. Dieses Risiko liegt unter dem historischen Durchschnitt.

"Das Interesse der Anleger an der Möglichkeit einer Rezession in den USA in den nächsten Jahren hat zugenommen", schrieben Ökonomen von Goldman Sachs um Jan Hatzius in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht. "Unser Modell zeigt ein freundlicheres Bild."

Sie gehen davon aus, dass das Wachstum robust bleiben wird und sind weniger besorgt als sie waren, als die finanziellen Bedingungen unhaltbar einfach geworden waren.

Dennoch verwiesen sie darauf, dass die USA immer noch die Macht haben, andere Volkswirtschaften nach unten zu ziehen. Wenn sich Amerika in einer Rezession befindet, wird die Wahrscheinlichkeit, dass andere entwickelte Volkswirtschaften im nächsten Jahr das gleiche Schicksal erleiden werden, bei fast 70 Prozent liegen, ergab eine Goldman-Sachs-Analyse von Daten aus vier Jahrzehnten.

"Historische Erfahrungen deuten darauf hin, dass Rezessionen in den USA mit Rezessionen in anderen Ländern einhergehen", sagte Hatzius’ Team. "Zwar ist der US-Zyklus für andere Volkswirtschaften wichtig, aber wir bleiben zuversichtlich bezüglich der Aussichten."

(Bloomberg)