Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiatsia hatte Prigoschin wie auch den Kommandeur der Wagner-Gruppe Dmitri Utkin unter den zehn Menschen an Bord der Embraer-Maschine aufgelistet. Das Katastrophenschutz-Ministerium erklärte, es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Überlebenden. Eine offizielle Bestätigung für Prigoschins Tod lag jedoch weiter nicht vor. Prigoschin war bei Russlands Präsident Wladimir Putin spätestens nach der von ihm angeführten Revolte am 23. und 24. Juni in Ungnade gefallen.