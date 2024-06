Die Währungshüter um Federal Reserve-Chef Jerome Powell beliessen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Nachdem die Inflationsrate im Mai überraschend auf 3,3 Prozent gefallen ist, machen die Währungshüter nun in jüngsten Monaten einen «moderaten weiteren Fortschritt» auf dem Weg zu ihrem Ziel einer Teuerungsrate von zwei Prozent aus.