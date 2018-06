Es müsse ein Umfeld geschaffen werden, in dem es für sie "schmerzhafter" sei, an Handelshürden festzuhalten als sie abzubauen, sagte Ross am Donnerstag dem TV-Sender CNBC. Letztlich wolle Trump Handelshürden abbauen. Die höheren US-Zölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium hätten bereits das Verhalten der Handelspartner geändert und eine internationale Zusammenarbeit angeregt.

(Reuters)