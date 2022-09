Derzeit schaue sich die Notenbank ihre Instrumente an, um zu verstehen, wie diese die Resilienz des Finanzsystems unterstützten, sagte Michael Barr am Mittwoch in seiner ersten öffentlichen Rede seit Amtsantritt. Es könnte Regeländerungen beim jährlichen Stresstest für Banken, bei der angepassten Berechnung der Verschuldungsquote, der sogenannten Supplementary Leverage Ratio (SLR), und beim antizyklischen Kapitalpuffer geben. Die SLR ist ein Maß für die Fähigkeit der Banken, Verluste mit Eigenkapital abzufedern. Barrs Agenda könnte zu einem Umbau bei den größten Finanzinstituten des Landes führen.

Außerdem strebe die US-Notenbank im nächsten Jahr eine Analyse an, mit der die langfristigen Finanzrisiken für Banken durch den Klimawandel besser abgeschätzt werden sollten, ergänzte Barr. Auch könnten schärfere Vorschriften für große regionale Banken erlassen werden, die sich durch eine Reihe von Fusionen vergrößert hätten. Experten erwarten, dass Barr die Geldhäuser stärker an die Kandare nehmen wird als sein republikanischer Vorgänger Randy Quarles. Barr wurde vom demokratischen Präsidenten Joe Biden nominiert.

(Reuters)