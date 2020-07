Sie kündigte am Dienstag an, alle zunächst bis Ende September befristeten Programme bis Jahresende weiter laufen zu lassen. Damit solle Planungssicherheit geschaffen werden.

Erst vor kurzem hatte die Notenbank den Zugang zu Kreditprogrammen erweitert. Demnach können sich nicht mehr nur Finanzinstitute mit frischem Geld eindecken, sondern auch sogenannte Broker-Dealer, die Wertpapiere entweder auf eigene Rechnung oder im Auftrag von Kunden kaufen oder verkaufen.

BREAKING: The Fed is extending its lending programs until the end of the yearhttps://t.co/f34BjTWtsM

— CNBC Now (@CNBCnow) July 28, 2020