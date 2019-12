Der Konzern warnte Anleger am Dienstag nach US-Börsenschluss, im vierten Quartal voraussichtlich eine Bilanzanpassung von 10 bis 11 Milliarden Dollar vorzunehmen. Chevron leidet unter gesunkenen Gaspreisen, die eine massive Abwertung erfordert.

Der Konzern erwägt darüber hinaus, Anteile an grossen Erdgasfeldern zu verkaufen und hält sich angesichts der starken Belastungen mit Ausgaben weiter zurück. Das Budget für Investitionen in Ausrüstung sowie Erkundungs- und Förderprojekte soll 2020 rund 20 Milliarden Dollar betragen, damit stagniert es bereits das dritte Jahr in Folge. Im jüngsten Quartal erlitt Chevron bereits starke Geschäftseinbussen.

