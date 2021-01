Sie wie auch der zukünftige Präsident Joe Biden seien sich zwar der Schuldenlast bewusst, erklärt die ehemalige Notenbank-Chefin in vorab veröffentlichten Bemerkungen für eine Anhörung im Kongress am Dienstag. "Angesichts der historisch niedrigen Zinsen ist allerdings genau jetzt das Klügste was wir tun können: gross zu handeln."

Yellen muss sich Fragen des Finanzausschusses im Senat stellen, bevor die ganze Kongresskammer über ihre Nominierung entscheiden kann. Biden soll am Mittwoch vereidigt werden und will schnell ein neues Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar verabschieden.

(Reuters)