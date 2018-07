"Ein Dankeschön an Novartis, dass sie die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente nicht erhöhen", twitterte der US-Präsident. Zugleich bedankte er sich beim US-Pharmakonzern Pfizer, der ebenfalls nicht mehr Geld für seine Medikamente verlangen will. "Wir setzen viel daran, die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente zu senken, vielleicht auch substanziell", erklärte Trump.

Thank you to Novartis for not increasing your prices on prescription drugs. Likewise to Pfizer. We are making a big push to actually reduce the prices, maybe substantially, on prescription drugs.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Juli 2018