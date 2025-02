Dies teilt der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mit. «Wir hatten einen starken Start ins Jahr 2025, der jedoch eine Spaltung am Arbeitsmarkt verdeckt», kommentierte Nela Richardson, Chefvolkswirtin bei ADP. «Die verbraucherorientierten Branchen sorgten für einen Anstieg der Neueinstellungen, während das Beschäftigungswachstum bei den Unternehmensdienstleistungen und der Produktion schwächer ausfiel.»