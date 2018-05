Um 09.30 Uhr notieren die Oerlikon-Titel in einem wenig veränderten Gesamtmarkt 2,1% höher bei 16,45 Franken, das bisherige Tageshoch liegt gar bei 16,88. In den vergangenen Wochen waren die Aktien nach den Turbulenzen um die US-Sanktionen gegen Grossaktionär Viktor Vekselberg unter Druck geraten und waren zeitweise bis auf 15 Franken gesunken. Im Januar wurde ein Neun-Jahres-Hoch bei 18,27 Franken markiert.

Die Ergebnisse bestätigten die starke Dynamik auf allen Endmärkten, heisst es bei der Bank Vontobel. Der Auftragseingang habe die Erwartungen deutlicher, der Umsatz leicht übertroffen. Der Auftragseingang im Segment Manmade Fiber habe sich mehr als verdoppelt und die Prognosen damit weit hinter sich gelassen. Oerlikon sei auf Kurs, die Ziele zu erreichen oder zu übertreffen. Der Analyst bestätigt das "Buy"-Rating und das Kursziel von 21 Franken.

Baader Helvea sieht zyklische und strukturelle Gründe in allen Segmenten für das Übertreffen der Erwartungen beim Auftragseingang. Die Visibilität für einen guten Ergebnis-Zyklus in den Jahren 2019 und 20 sei hoch, so der Analyst. Bei Manmade wirke das Ansprechen neuer Marktsegmente wie Poly-Kondensate oder Non-Woven positiv. Drive Systems habe eine starke Pipeline bei der E-Mobilität, insbesondere in China und bei Surface Solutions investiere das Unternehmen in Wachstum und Ergänzungskäufe. Auch hier lautet die Bewertung "Buy" und das Kursziel wird bei 19,40 Franken gesehen.

Der Analyst der ZKB sieht aufgrund der Zahlen leichtes Erhöhungspotenzial für seine Schätzungen. Der Auftragseingang habe insbesondere wegen des volatilen Segments Manmade Fibers klar über den Erwartungen und die EBITDA- und EBIT-Marge leicht über seinen Schätzungen gelegen. Trotz des dynamischen Jahresauftakts wird die Guidance aber noch nicht erhöht. Die Aktien werden mir "Marktgewichten" eingestuft.

US-Sanktionen operativ ohne Folgen

Die US-Sanktionen gegen Grossaktionär Viktor Vekselberg haben beim Schweizer Oerlikon-Konzern gegenüber einzelnen Banken Erklärungsbedarf ausgelöst. Konzernchef Roland Fischer bekräftigte am Mittwoch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass der Anlagenbauer selbst nicht von Sanktionen betroffen sei. Operativ spüre der Konzern deshalb keine Auswirkungen. "Wir haben weiterhin Aufträge von US-Kunden, und zwar quer über alle Segmente hinweg", sagte Fischer. Dagegen gebe es Nachfragen von einzelnen Finanzhäusern, bevor diese in Transaktionen mit Oerlikon einwilligten. "Wir beobachten die Situation genau und befinden uns laufend im Gespräch mit unseren Banken."

Das US-Finanzministerium hatte Anfang April gegen sieben Russen und zwölf ihrer Firmen Strafmaßnahmen verhängt, darunter auch den Oligarchen Vekselberg, dessen Beteiligungsgesellschaft Renova mit 43 Prozent an Oerlikon beteiligt ist. Weil die Beteiligung unter der 50-Prozent-Schwelle liegt, gilt Oerlikon weder als sanktioniertes noch als blockiertes Unternehmen. Entsprechend sind auch Amerikaner und ihre Gesellschaften in ihren Geschäften mit Oerlikon oder Investitionen in Oerlikon nicht eingeschränkt.

(AWP)