Die gute Nachricht zuerst: Die Credit Suisse hat auch den zweiten und wichtigeren Teil des US-Stresstests bestanden. Die schlechte Nachricht ist jedoch: Anders als bei der Rivalin UBS geschah dies bei ihr nur unter Vorbehalten. Die US-Notenbank bemängelt Schwächen im Prozess der Kapitalbildung. Die Credit Suisse erhält nun bis zum 27. Oktober Zeit, um die Mängel aus der Welt zu schaffen (cash berichtete).

Bankenanalysten bleiben entspannt

Obschon die Credit-Suisse-Aktie am Freitagmorgen im vorbörslichen Handel von Julius Bär um 0,6 Prozent auf einen Mittelkurs von 11,68 Franken zurückgebunden wird, bezeichnet man das nicht ganz makellose Abschneiden im US-Stresstest in Analystenkreisen als blossen "Sturm im Wasserglas".

Wie der für Goldman Sachs tätige Bankenanalyst schreibt, erachtet er die Vorbehalte der US-Notenbank als leicht negativ für die Credit Suisse. Er rechnet allerdings nicht mit einer grösseren Beeinträchtigung des Tagesgeschäfts und zeigt sich zuversichtlich, dass die Grossbank die Sache rasch klären kann. Der Analyst empfiehlt die CS-Aktie denn auch weiterhin mit einem 12-Monats-Kursziel von 18,50 Franken zum Kauf.

Dividendenpolitik nicht in Frage gestellt

Noch entspannter gibt sich seine Berufskollegin bei der Royal Bank of Canada. Sie schreibt, dass die US-Notenbank den Ausschüttungsplänen der Schweizer Grossbank keine Absage erteilt habe. Ausserdem zeigt sich die Bankenanalystin erfreut über das mit Abstand beste Abschneiden aller Banken bei der Kernkapitalquote (CET1) in einem sehr negativen Szenario. Die CS-Aktie wird bei der Royal Bank of Canada wie bis anhin mit Sector Perform und einem Kursziel von 15 Franken eingestuft.

Aus Sicht hiesiger Beobachter ist vor allem die Erkenntnis wichtig, dass die Ergebnisse des US-Stresstests die Ausschüttungspolitik der Credit Suisse nicht in Frage stellen.

Mit einem Kursplus von 9 Prozent seit Jahresbeginn hinkt die CS-Aktie dem Swiss Market Index (SMI) zwar deutlich hinterher, kann es mit der um fast 6 Prozent tieferen Aktie der Erzrivalin UBS aber problemlos aufnehmen.