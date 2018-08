In den drei Monaten bis Ende Juli kletterten die Umsätze auf vergleichbarer Basis in den USA um 4,5 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bentonville mitteilte. Das war mehr als doppelt so viel wie Analysten im Schnitt erwartet hatten - und der stärkste Umsatzzuwachs seit mehr als zehn Jahren.

Vor allem Lebensmittel liefen besser. Der Handelsriese hob dank der florierenden Geschäfte und etwas besserer Umsatzaussichten seine um Sondereffekte bereinigte Gewinnprognose je Aktie für das Geschäftsjahr auf 4,90 bis 5,05 Dollar. Vorher wurden 4,75 bis 5,00 Dollar erwartet. Die Walmart Aktie klettert vorbörslich um rund 8 Prozent.

Insgesamt wuchs der Umsatz im Quartal um 4 Prozent auf 128 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stand wegen einer 4,8 Milliarden Dollar schweren Abschreibung auf den verkauften Mehrheitsanteil an dem Geschäft in Brasilien jedoch ein Verlust von 861 Millionen Dollar. Vor einem Jahr hatte Walmart noch 2,9 Milliarden Dollar verdient.

(AWP)