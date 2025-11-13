Die Entlassungen seien Teil einer Umstrukturierung unter dem neuen Vorstandschef Dan Schulman und könnten bereits in der kommenden Woche stattfinden. Ein Sprecher von Verizon lehnte eine Stellungnahme ab. Zuvor hatte das «Wall Street Journal» über die Pläne berichtet. Ende 2024 hatte Verizon noch rund 100.000 Mitarbeiter.