Im vierten Quartal hat der Konzern wegen anhaltenden harten Wettbewerbs und schwieriger konjunktureller Bedingungen sowie wegen Umsatzrückgängen im Festnetz der Sparte rund 5,8 Milliarden US-Dollar abgeschrieben, wie er am Mittwoch in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mitteilte.