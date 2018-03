In der vergangenen Woche habe die Zahl der Erstanträge um 21 000 auf 231 000 zugelegt, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Ökonomen hatten zwar einen Zuwachs erwartet, waren aber nur von 220 000 ausgegangen.

Die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt entwickelt sich trotz des Anstiegs nach wie vor gut. In der Woche zuvor war mit 210 000 Anträgen auf Arbeitslosenhilfe das niedrigste Niveau seit Ende 1969, also seit fast 50 Jahren erreicht worden.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stieg die Zahl der Erstanträge laut Arbeitsministerium um 2000 auf 222 500. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

(AWP)