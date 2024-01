China solle auf den Iran einwirken, damit er seine Verbündeten im Jemen zum Einhalten bewegt, berichtete die «Financial Times» am Mittwoch unter Berufung auf US-Regierungskreise. Allerdings gebe es kaum Anzeichen für eine entsprechende Unterstützung der chinesischen Regierung. Die USA hätten in den vergangenen drei Monaten ihr Anliegen an China wiederholt vorgebracht. Auch US-Aussenminister Antony Blinken habe das Thema bei seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi angesprochen.