Das US-Justizministerium und das Federal Bureau of Investigation (FBI) hätten die rechtliche Erlaubnis erhalten, Teile der chinesischen Cyberangriffe aus der Ferne zu blockieren, sagten zwei Sicherheitsbeamte und eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Die Aktivitäten der Gruppe «Volt Typhoon» zielten darauf ab, kritische Infrastrukturen im Westen zu kompromittieren, darunter Marinehäfen, Internetanbieter und Versorgungsunternehmen. Eine Sprecherin des Justizministeriums lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher des FBI und der chinesischen Botschaft in Washington reagierten zunächst nicht auf Anfragen.