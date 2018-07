Die Zunahme der weltweiten Handelskonflikte und der politischen Spannungen in Europa haben die Nachfrage nach dem Franken angekurbelt. Gegenüber seinem schächsten Stand vor mehr als drei Jahren hat der Franken im April auf 1,16 je Euro aufgewertet. Sollten sich die Streitigkeiten zwischen den USA und China verschärfen, könnte der Wechselkurs über die Commerzbank-Jahresprognose von 1,14 hinaus steigen. In diesem Fall könnten die Währungshüter an den Devisenmärkten intervenieren, sagt Thu Lan Nguyen, Strategin bei der Bank in Frankfurt.

Am Freitag hat US-Präsident Donald Trump Zölle auf Importe aus China im Wert von 34 Milliarden Dollar eingeführt. China reagierte umgehend und kündigte an, es sei nun gezwungen, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen.

Verzwickte Lage der SNB

Die Aufwertung des Frankens bringt die SNB in eine verzwickte Lage, da sie gegen das Ziel der Nationalbank wirkt, die Inflation anzuschieben. Bei ihrer letzten geldpolitischen Sitzung im Juni sagten die geldpolitischen Entscheidungsträger, dass internationale Handelsspannungen und protektionistische Tendenzen Abwärtsrisiken bergen. Im Falle eines ausgewachsenen Handelskriegs könnte sich das Instrumentarium der SNB als unzureichend erweisen, sagte Nguyen.

"Wenn der US-Handelsstreit eskalieren sollte, gibt es wenig, was die SNB längerfristig tun könnte, um eine starke Aufwertung des Frankens zu stoppen", sagte sie in einem Interview. "Ich könnte mir vorstellen, dass Währungsinterventionen die Aufwertung dämpfen würden, aber das würde nur dann die Franken-Stärke eindämmen können, wenn die Episode erhöhter Risikoaversion nicht lange anhalten würde."

Der Franken erreichte am 29. Mai 1,1368 je Euro, das stärkste Niveau seit fast neun Monaten, nachdem politische Sorgen in Italien die Risikostimmung verschlechterten. Die Median-Schätzung von Analysten geht für die eidgenössische Währung von einer Abschwächung auf 1,18 bis Ende des Jahres aus. Am Freitagmorgen notierte der Franken bei 1,1619 je Euro 0,1 Prozent schwächer.

(Bloomberg)