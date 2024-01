Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die hohe Inflation im Trend abgeschwächt. An den Märkten werden daher im Jahresverlauf Zinssenkungen erwartet. Zeitpunkt und Ausmass sind aber ungewiss.