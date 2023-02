Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel in den USA im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 47,4 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit Mai 2020. Der Rückgang war stärker als erwartet. Analysten hatten im Schnitt einen Wert von 48,0 Punkten erwartet.