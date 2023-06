Citigroup hat historische Episoden modelliert, in denen die Bankreserven innerhalb von zwölf Wochen um 500 Milliarden US-Dollar reduziert wurden. Damit kann abgeschätzt werden, was in den folgenden Monaten mit der Liquidität bei den Banken passieren wird. "Jeder Rückgang der Bankreserven ist normalerweise ein Gegenwind“, sagt Dirk Willer, Leiter der globalen Makrostrategie bei Citigroup Global Markets. "Eine Flut von Staatsanleihen in Höhe von einer Billion US-Dollar ist schmerzhaft."