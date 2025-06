Die Gespräche zwischen den USA und China zur Entschärfung des Handelsstreits kommen nach US-Darstellung voran. «Sie laufen gut», sagte US-Handelsminister Howard Lutnick am Dienstag zu Journalisten in London. Am Montag hatten die Verhandlungen hochrangiger Vertreter der beiden weltgrössten Volkswirtschaften fast sieben Stunden gedauert. Lutnick rechnet auch am Dienstag mit längeren Gesprächen. Es wird erwartet, dass sich beide Seiten im Tagesverlauf äussern werden.