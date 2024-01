In der vergangenen Woche seien 202'000 Hilfsanträge registriert worden, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Das sind 1000 weniger als in der Woche zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit 210 000 Hilfsanträgen gerechnet. Der Wert der Vorwoche wurde leicht, um 1000 auf 203'000 nach oben revidiert. Die Daten deuten weiter auf einen robusten Arbeitsmarkt hin.