Adeyemo sagte vor Journalisten in Berlin, die Massnahmen hätten bereits Wirkung gezeigt. So seien die russischen Öleinnahmen in den ersten zehn Monaten 2023 um 40 Prozent zurückgegangen. Russland versuche nun verstärkt Schiffe zu kaufen. Ziel der USA sei es, die russischen Kosten für den Vertrieb nach oben zu treiben.