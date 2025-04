Die USA und Indien sehen sich trotz der von US-Präsident Donald Trump erhobenen Sonderzölle auf indische Produkte auf einem guten Weg, wie geplant ein bilaterales Handelsabkommen abschliessen zu können. Bei ihrem Treffen in Neu-Delhi hätten US-Vizepräsident JD Vance und der indische Premierminister Narendra Modi es begrüsst, dass es «wesentliche Fortschritte in den Verhandlungen für ein beiderseitig vorteilhaftes Handelsabkommen» gebe, teilte Modis Büro mit. Der Regierungschef freue sich zudem auf einen Besuch Trumps in diesem Jahr in Indien, hiess es.